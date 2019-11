Antitrust multa SIS per pratiche scorrette su vendita sementi grano “Cappelli”

editato in: da

(Teleborsa) – L’Antitrust ha concluso un procedimento istruttorio avviato nel marzo 2019 nei confronti della Società Italiana Sementi (SIS), accertando tre distinte pratiche commerciali scorrette nella vendita di prodotti agricoli e agroalimentari, in particolare delle sementi di grano della varietà “Senatore Cappelli”.

In particolare SIS, che detiene l’esclusiva sulla commercializzazione delle sementi del grano della varietà “Cappelli”, in base a un contratto di licenza stipulato nel 2016 con il CREA, ha condizionato la fornitura delle sementi alla riconsegna da parte dei coltivatori del grano prodotto, imponendo alle controparti una sorta di rapporto “di filiera” ed ha ritardato o addirittura rifiutato in maniera ingiustificatamente selettiva la fornitura delle sementi ai coltivatori, aumentando in maniera significativa e ingiustificata i prezzi delle sementi.

Ciascuna delle tre condotte è stata sanzionata per un importo pari a 50 mila euro per una multa complessiva di 150 mila euro.

(Foto: Melissa Askew on Unsplash)