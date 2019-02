Antitrust multa imprese elicotteristiche per intesa in gare servizi antincendio

editato in: da

(Teleborsa) – L’Antitrust ha multato alcune imprese che offrono servizi antincendio per l’ipotesi di intese restrittive della concorrenza nelle gare d’appalto. L’Authority ha importo una multa di 67 milioni di euro complessivamente a carico dei principali operatori del settore.

Il procedimento ha accertato la sussistenza di due distinte intese anticoncorrenziali volte a condizionare le gare per i servizi antincendio mediante elicotteri (AIB) da parte dei principali operatori del mercato e la fissazione dei prezzi a livello associativo in ambito AEI – Associazione Elicotteristica Italiana – in relazione alla prestazione dei servizi con elicottero.

La prima intesa riguarda un cartello avente a oggetto la spartizione delle gare pubbliche d’appalto (bid rigging), bandite per l’affidamento dei servizi di antincendio boschivo con elicottero aggiudicate tra il 2005 e il 2018 sul territorio nazionale. Tale intesa messa a carico delle società Airgreen, Elifriulia, Eliossola, Elitellina, Heliwest e Star Work Sky, ha reso possibile la presentazione di ribassi di ridottissima entità, spesso inferiori all’1% o prossimi allo zero, risolvendosi nella fissazione di prezzi a livelli innaturalmente alti.

La seconda intesa, che ha avuto effetto dal 2001 al 2017, consiste in un accordo orizzontale anticompetitivo di fissazione dei prezzi, avente ad oggetto l’approvazione di un listino (prezziario) in cui erano fissati in anticipo i prezzi dei servizi di lavoro aereo e trasporto passeggeri distinti per tipologia di elicottero. A questa intesa hanno preso parte l’AEI – Associazione Elicotteristica Italiana e le imprese ad essa associate Airgreen, Babcock Mission Critical Services Italia, in solido con la controllante Babcock Mission Critical Services International, Elifriulia, Eliossola, Elitellina, Heliwest., Star Work Sky e Air Corporate, in solido con la controllante Airi.