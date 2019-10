Antitrust, multa di 3 milioni per gara Consip su sicurezza lavoro nella PA

editato in: da

(Teleborsa) – Cartellino rosso dell’Antitrust con multa di 3 milioni di euro per la gara Consip del 2015 sulla sicurezza sul lavoro. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il 18 settembre scorso ha concluso il procedimento, avvalendosi dell’ausilio del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza, accertando un’intesa anticoncorrenziale per il condizionamento nell’ambito della gara indetta da Consip spa, nel dicembre 2015, relativa alla fornitura dei servizi di Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni, quarta edizione, il cui valore complessivo era pari a 100 milioni di euro.

Lo comunica in una nota l’Antitrust, spiegando di aver accertato che le principali società del settore, vale a dire Com Metodi spa e Sintesi spa, in qualità di mandatarie di altrettanti Raggruppamenti Temporanei di Impresa (RTI), e Igeam srl, in RTI con le società Igeamed srl e Igeam Academy srl, hanno posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza, volta alla spartizione dei lotti oggetto di gara e alla cristallizzazione del mercato, attraverso la presentazione di offerte a scacchiera tali da eliminare di qualsivoglia confronto competitivo tra esse nei lotti di rispettivo interesse.

L’intesa accertata – prosegue la nota – neutralizzando il meccanismo del confronto concorrenziale nell’ambito di una procedura di gara pubblica, rientra tra le violazioni più gravi della concorrenza, poiché impedisce che le procedure di gara rendano possibile un miglioramento in termini di prezzo, qualità e innovazione nella fornitura del servizio alla Pubblica Amministrazione e, dunque, alla collettività.

In ragione della gravità dell’infrazione, l’Autorità ha pertanto inflitto alle società una sanzione complessivamente pari ad oltre 3 milioni di euro.