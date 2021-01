Antitrust multa alcuni fornitori luce e gas per rigetto domande prescrizione fatture

editato in: da

(Teleborsa) – L’Antitrust ha sanzionato alcune società che erogano i servizi di luce e gas per “l’ingiustificato” rigetto delle istanze di prescrizione biennale presentate dagli utenti, a causa della tardiva fatturazione dei consumi, in assenza di elementi idonei a dimostrare che il ritardo fosse dovuto alla responsabilità dei consumatori.

E così, a chiusura dei procedimenti istruttori, l’Authority ha irrogato una multa di 12,5 milioni di euro alle società Enel Energia, Servizio Elettrico Nazionale (SEN) ed Eni gas e luce.

La Legge di Bilancio 2018 aveva introdotto la possibilità, per i consumatori, di eccepire la prescrizione biennale dei crediti vantati dagli operatori del settore energetico in relazione ai consumi di luce e gas pluriennali fatturati tardi (conguagli), salvo in caso di “accertata responsabilità” degli utenti medesimi.

Dopo l’entrata in vigore di questa disciplina, numerosi consumatori hanno segnalato all’Autorità il mancato accoglimento delle istanze di prescrizione biennale da parte di Eni, Enel e SEN, cui è seguito l’ingiustificato pagamento di crediti prescritti. L’istruttoria ha accertato che, in migliaia di casi, le società addebitavano agli utenti la responsabilità della mancata lettura dei contatori, a fronte dei tentativi di lettura dichiarati dal distributore, che non erano documentati e spesso erano smentiti dalle prove fornite dagli utenti. Inoltre, durante il procedimento è emerso che Enel Energia e Servizio Elettrico Nazionale addebitavano immediatamente gli importi fatturati a chi aveva scelto la domiciliazione bancaria o l’addebito su carta di credito.

L’AGCM, “considerando la gravità della pratica commerciale scorretta”, ha sanzionato Enel Energia per 4 milioni di euro e Servizio Elettrico Nazionale per 3,5 milioni di euro, mentre ha irrogato a Eni gas e luce una sanzione di 5 milioni di euro, a causa del maggior numero di istanze di prescrizione rigettate. Gli utenti avranno ora diritto ad ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti già effettuati a titolo di indebito conguaglio.

Enel ricorrerà per dimostrare piena legittimità e correttezza

Commentando la decisione, Enel ha precisato di “aver sempre agito nel pieno rispetto della normativa primaria e regolatoria di riferimento, riconoscendo il diritto dei consumatori ad ottenere la prescrizione delle fatture, in conformità alle regole introdotte dal legislatore nel 2018 e successivamente modificate a partire dal 2020″.

Ritenendo che “l’interpretazione e l’applicazione delle norme, così come definite nel corso dell’istruttoria dell’Autorità, rischino di attribuire alla nuova disciplina in tema di prescrizione un’efficacia retroattiva o in contrasto con i principi costituzionali”, Enel “si riserva sin d’ora ogni azione a propria tutela, confidando di poter dimostrare la piena legittimità e correttezza del proprio operato nelle successive fasi di giudizi”.