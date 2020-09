Antitrust, corretta gara Prefettura di Roma per affidamento notifiche atti giudiziari

editato in: da

(Teleborsa) – L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha espresso il proprio compiacimento per il comportamento tenuto dalla Prefettura di Roma in merito ad una recente gara per l’affidamento del servizio di gestione integrata delle notifiche degli atti giudiziari, sull’intero territorio nazionale per il periodo 1° luglio 2020-31 dicembre 2020.

In particolare, si legge in una nota dell’Autorità, “in base ad uno spirito di leale collaborazione, la Prefettura di Roma ha ritenuto di rinnovare la procedura di gara secondo i rilievi formulati dalla Autorità che, nel parere del 14 luglio scorso, aveva evidenziato come alcune previsioni contenute negli atti della gara non rispondessero all’esigenza di favorire la più ampia partecipazione dei potenziali operatori interessati, risultando in contrasto con i principi di libera concorrenza, di non discriminazione e di parità di trattamento”.

L’Antitrust, nello specifico, aveva ritenuto che le prescrizioni della gara – nel prevedere tra i requisiti di accesso, il possesso da parte degli operatori postali privati di un numero minimo di punti di giacenza fisici, quale unica modalità di recapito degli atti inesitati – apparivano, discriminatorie a favore del fornitore del Servizio Universale, Poste Italiane S.p.A., ostacolando la piena partecipazione degli operatori postali privati.