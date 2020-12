Antitrust, chiuso procedimento contro Amazon ed eBay per mascherine

editato in: da

(Teleborsa) – L’Antitrust ha reso noto, nel bollettino settimanale pubblicato oggi, la chiusura del procedimento con accettazione di impegni su Amazon, eBay e Wish. I tre colossi dell’e-commerce avevano ricevuto numerose segnalazioni, da singoli cittadini e associazioni come Unione Nazionale Consumatori e Codacons, per la presenza di mascherine e altri dispositivi di protezioni a prezzi gonfiati durante l’emergenza in primavera.

L’AGCM ha accolto positivimente gli impegni delle società a un più attento monitoraggio, su base continuativa e con strumenti automatizzati e manuali, delle offerte relative ai prodotti legati all’emergenza Covid-19, alla rimozione di quelli con prezzi ingannevoli o spculativi e a un continuo aggiornamento con l’antistrust stesso su queste pratiche.

“Una importantissima vittoria dei consumatori sull’e-commerce – ha afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori – Con la chiusura di questi procedimenti è introdotto, infatti, un nuovo sacrosanto principio per tutte le vendite on line. D’ora in poi, sarà chiaro che tutte le piattaforme, da Amazon ad eBay, sono responsabili delle vendite effettuate sui loro siti e sono pertanto tenute ad adottare sistemi di controllo e monitoraggio per evitare sia le vendite di prodotti farlocchi, come quelli presentati, appena scoppiata la pandemia, come efficaci contro il Covid, sia fenomeni speculativi e rialzi dei prezzi sproporzionati e ingiustificati”.

“Ora i due colossi dell’E-commerce si sono impegnati a prevenire l’utilizzazione di claim e diciture che inducono i consumatori in errore rispetto alla caratteristiche del prodotto e che vengono presentati come indicati per limitare la diffusione del Covid. Un passo avanti significativo a tutela di chi acquista su internet che, anche se formalmente sono stati assunti fino al termine dell’emergenza Covid, creano un precedente che potrà essere applicato anche in futuro, indipendentemente dall’attuale pandemia” conclude Dona.