Antitrust, avvia istruttoria per possibile cartello gare fornitura contatori acqua

(Teleborsa) – L’Antitrust ha deliberato di avviare un procedimento istruttorio nei confronti delle società G2 Misuratori, Itron Italia, Maddalena e Watertech per accertare una presunta intesa restrittiva della concorrenza, posta in essere in occasione di gare pubbliche per la fornitura di contatori d’acqua ai gestori del servizio idrico integrato, in violazione dell’articolo 2 della L. n. 287/90 e/o dell’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.

In particolare, si ipotizza l’esistenza di un’intesa spartitoria tra tali società le quali, almeno dal 2015, avrebbero limitato il confronto concorrenziale tra le stesse, attraverso la definizione concertata delle modalità partecipative alle procedure ad evidenza pubblica.

Nella giornata di oggi, 6 novembre, i funzionari dell’Autorità hanno svolto ispezioni nelle sedi delle società interessate e di due altri soggetti ritenuti in possesso di elementi utili all’istruttoria, con l’ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza.

Il procedimento si concluderà entro il 31 dicembre 2020.