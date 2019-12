Antitrust apre istruttoria per intesa restrittiva nella filiera del recupero piombo da batterie

editato in: da

(Teleborsa) – L’Antitrust ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti di società attive nella filiera del recupero del piombo dalle batterie. Le società in questione sono COBAT RIPA, COBAT, Fiamm Energy Technology, Clarios Italia, Eco-bat, Piomboleghe, Piombifera Italiana e E.S.I. Ecological Scrap Industry.

L’istruttoria si propone di accertare una presunta intesa restrittiva della concorrenza posta in essere nel settore del recupero degli accumulatori per veicoli e industriali esausti, che vengono raccolti e trattatati per la trasformazione in nuova risorsa (piombo secondario) da utilizzare per la produzione di batterie al piombo nuove.

Si ipotizza che i riciclatori e produttori integrati coinvolti abbiano coordinato il proprio comportamento, nell’ambito degli organi consortili di COBAT RIPA/COBAT. Nello specifico, si presume che essi abbiano concordato l’acquisto degli accumulatori al piombo esausti, per veicoli e industriali, raccolti dal sistema COBAT RIPA/COBAT e dagli altri sistemi di raccolta nazionali.

Nella giornata di martedì 10 dicembre, i funzionari dell’Autorità hanno svolto ispezioni nelle sedi delle società interessate. Il procedimento si concluderà entro il 30 marzo 2021.