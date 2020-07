editato in: da

(Teleborsa) – Massima collaborazione. È quanto assicurato da Amazon all’Autorità garante della Concorrenza dopo l’avvio dell’istruttoria nei suoi confronti ed in quelli di di Apple.

L’istruttoria punta ad accertare se sia stata messa in atto tra i due colossi tecnologici “un’intesa restrittiva della concorrenza per vietare la vendita di prodotti a marchio Apple e Beats da parte dei rivenditori di elettronica non aderenti al programma ufficiale Apple”.