Antin Infrastructure, debutto positivo sulla Borsa di Parigi

(Teleborsa) – Antin Infrastructure – società francese di private equity focalizzata sugli investimenti in infrastrutture – ha registrato un debutto positivo sulla Borsa di Parigi. Il titolo scambia sopra quota 30 euro, in rialzo del 26% rispetto al prezzo di riferimento di 24 dollari indicato in sede di offerta pubblica iniziale (IPO), il quale le avrebbe dato una capitalizzazione di circa 4,1 miliardi di euro. La società aveva in precedenza comunicato una forchetta di prezzo compresa tra 20 e 24 euro.

I fondi raccolti attraverso l’emissione di nuove azioni ammontano a circa 350 milioni di euro. Inoltre, gli azionisti venditori hanno venduto 200 milioni di azioni. L’importo complessivo dell’operazione ammonta a circa 550 milioni di euro e potrà essere incrementato a circa 632,5 milioni di euro in caso di integrale esercizio dell’opzione di over-allotment. Il flottante rappresenta circa il 13,2% del capitale e potrebbe aumentare a circa il 15% in caso di integrale esercizio dell’opzione di over allotment.



“Siamo entusiasti del successo dell’IPO di Antin e del raggiungimento di questo importante traguardo per il gruppo – hanno dichiarato Alain Rauscher e Mark Crosbie, fondatori e managing partner della società – La significativa domanda per le nostre azioni è un forte sostegno da parte degli investitori per continuare la nostra espansione e accelerare la nostra crescita. I fondi raccolti ci consentiranno di continuare ad ampliare le nostre strategie Mid Cap e NextGen lanciate di recente, mentre ci espandiamo in nuove aree geografiche“.

Antin prende di mira quote di maggioranza nelle attività infrastrutturali nei settori dell’energia e dell’ambiente, delle telecomunicazioni, dei trasporti e delle infrastrutture sociali. Dalla sua fondazione – nel 2007 – Antin ha 19,9 miliardi di euro di asset under management e ha effettuato investimenti in 28 società. La società dovrebbe raggiungere un margine EBITDA intorno al 60% nel 2021 e punta a mantenerlo superiore al 70% nel lungo termine.