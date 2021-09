Antares Vision sigla accordo per tracciabilità acqua BAIKALSEA

(Teleborsa) – Antares Vision, società quotata all’AIM Italia attiva nel settore del controllo qualità e tracciabilità dei prodotti, ha fornito al produttore russo di acqua minerale BAIKALSEA un sistema di tracciabilità riconosciuto da CHESTNY ZNAK, l’hub nazionale russo di tracciabilità e rintracciabilità, mantenendo allo stesso tempo l’integrità del design e dell’estetica della bottiglia.

L’esperienza con BAIKALSEA ha permesso ad Antares Vision di accreditarsi come un partner tecnologico in grado di soddisfare tutti i requisiti della normativa sul beverage per la tracciabilità e, al tempo stesso, di fornire soluzioni per prodotti che devono soddisfare particolari esigenze dei consumatori.

Il sistema di tracciabilità è stato sviluppato e integrato da FT System – azienda parte di Antares Visio e specializzata in soluzioni dedicate al settore food and beverage – sulla linea acqua BAIKAL 430, prodotto di punta dell’azienda BAIKALSEA.

BAIKALSEA ha partecipato al progetto pilota indetto dal Governo, iniziato il 1 settembre 2021 con la registrazione dei partecipanti al sistema CHESTNY ZNAK. Dal 1 dicembre 2021, la tracciatura dell’acqua minerale diventerà obbligatoria e dal 1 marzo 2022 tutti gli altri tipi di acqua potabile. BAIKALSEA Company è la prima azienda che, anche grazie all’apporto tecnologico di Antares Vision Group, ha completato con successo il processo di serializzazione (stampa del codice univoco sull’etichetta).

(Foto: cocoparisienne)