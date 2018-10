Ansaldo STS vola in Borsa dopo annuncio OPA Hitachi

editato in: da

(Teleborsa) – E’ corsa ai titoli Ansaldo STS dopo l’annuncio di un’OPA totalitaria da parte di Hitachi. In questo momento le azioni della società stanno correndo a Piazza Affari con un guadagno del 9,14% a 12,66 euro.

Hitachi rileverà l’intera partecipazione detenuta da Elliott in Ansaldo STS a 12,70 euro per azione, arrivando a detenere l’82,567% del Gruppo. Dopodiché lancerà un’Offerta pubblica d’acquisto (OPA) totalitaria sul restante 17,43% di Ansaldo STS, sempre al prezzo di 12,70 euro per azione.

L’obiettivo dell’OPA è acquisire l’intero capitale sociale di Ansaldo e conseguire la revoca delle azioni ordinarie dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario “così da consentire un’integrazione completa, incisiva ed efficace delle attività dell’Emittente nel gruppo Hitachi”, come si legge in una nota di Ansaldo.

Hitachi ha dichiarato pubblicamente che il settore ferroviario rimane un core business per il gruppo e che Ansaldo potrà avere un ruolo cruciale nella crescita del gruppo in questo settore, in particolare nei segmenti dei sistemi di segnalamento e dei progetti “chiavi in mano”.