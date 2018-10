Ansaldo STS si aggiudica progetto in Malesia

editato in: da

(Teleborsa) – Ansaldo STS fa affari in Malesia. Attraverso la controllata Ansaldo STS Malaysia Sdn Bhd, partner del consorzio Ansaldo STS Pestech, la società attiva nel settore dei sistemi di trasporto ferroviari e metropolitani si è aggiudicata un contratto per il segnalamento della tratta ferroviaria di 198 km che si estende tra Gemas e Johor Bahru nel sud della Malesia. La quota del contratto per Ansaldo STS è pari a circa 264 milioni di MYR, circa 55 milioni di euro.

Lo scopo del lavoro di Ansaldo STS comprende la fornitura del sistema di segnalamento principale basato sull’interlocking MicroLok II, la protezione automatica dei treni (ATP) ed i sistemi di controllo del treno per il centro operativo presso KL Sentral e di controllo a Gemas.

L’upgrade del segnalamento della tratta compresa tra Gemas e Johor Bahru, che comprende 11 stazioni e il deposito di Kempas Baru, è l’ultimo di una serie di iniziative intraprese da Keretapi Tanah Melau Berhad (KTMB) per aggiornare la rete ferroviaria della Malesia.

Incolore il titolo in chiusura a Piazza Affari.