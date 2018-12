Ansaldo STS, incarico da Consorzio Saturno per linea Miano-Verona

editato in: da

(Teleborsa) – Il Consorzio Saturno, il 6 dicembre scorso, ha conferito alla consorziata Ansaldo STS l’incarico di realizzare parte delle opere tecnologiche, nell’ambito della realizzazione di opere ferroviarie ad elevato contenuto tecnologico per il sistema ferroviario italiano ad alta velocità, a valle del contratto firmato con il Consorzio CEPAV Due, General Contractor a cui è affidata la progettazione e la realizzazione della linea ferroviaria AV/AC (alta velocità e alta capacità) Brescia Est-Verona.

L’importo complessivo delle opere affidate ad Ansaldo STS ammonta a circa 98 milioni di Euro, su un totale per il Consorzio Saturno di circa 272 milioni di Euro.

Ansaldo STS ha il compito della progettazione, costruzione, installazione e messa in servizio degli impianti di segnalamento (ERTMS/ETCS livello 2 e IXL Multistazione) e di automazione (SCCM-AV), su una linea lunga circa 48 km, interconnessioni incluse.

Ansaldo STS è inoltre direttamente responsabile della progettazione, costruzione, installazione e messa in servizio delle sottostazioni elettriche, dei posti di parallelo e degli impianti di gestione dati per la trazione elettrica. Si occuperà infine degli impianti anti-incendio, di condizionamento, ventilazione e riscaldamento per i nuovi fabbricati tecnologici, nonché del sistema di sicurezza in galleria.

Ansaldo STS contribuirà con questa assegnazione alla realizzazione di un’altra tratta del Core Corridor Mediterraneo, definito prioritario dall‘Unione Europea.