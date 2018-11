editato in: da

(Teleborsa) – Hitachi Rail Italy Investments ha presentato a Consob il documento relativo all’offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa su massime 22.028.377 azioni ordinarie Ansaldo STS.

Agli aderenti all’offerta verrà riconosciuto un corrispettivo in contanti pari ad 12,70 per ciascuna azione di Ansaldo STS portata in adesione. Il controvalore complessivo massimo, nel caso di adesione totalitaria, è pari a 279.760.388 euro.