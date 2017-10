Ansaldo STS, cresce l’utile dei 9 mesi

(Teleborsa) – Ansaldo Sts ha chiuso i primi nove mesi del 2017 con un risultato netto di 61,6 milioni, in crescita del 34,5% rispetto allo stesso periodo del 2016, e con ricavi pari a 945 milioni (+4,9%).

Il portafoglio ordini ammonta a 6,384 miliardi (-0,9%), gli ordini acquisiti nel periodo sono stati pari a 915,5 milioni (-8,1%).

“Ansaldo Sts continua l’ottimo lavoro sia in termini di risultati che di investimenti per il futuro – ha commentato l’Ad Andy Barr – Grazie a questi risultati e al lavoro del management e dei colleghi realizziamo risultati di profitto nel nostro business. Questo richiede soluzioni sempre più innovative, affidabili e competitive che ci permettono di essere competitivi in un mercato impegnativo”.