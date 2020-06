ANIMP, ciclo Matchmaking webinar su impiantistica al via con Saipem

editato in: da

(Teleborsa) – Prende il via il ciclo di Matchmaking webinar organizzato da ANIMP-Associazione Nazionale di Impiantistica Industriale per mettere a confronto la filiera dell’impiantistica italiana, con lì’obiettivo di fare il punto della situazione e promuovere il rilancio di uno dei settori-chiave del tessuto economico del Paese, che ha un peso dell’11% sul PIL nazionale.

Competenze, esperienze e progetti saranno condivisi dai principali EPC Contractor italiani per permettere alle imprese della filiera di informarsi ed organizzarsi, per migliorare la propria competitività e sviluppare sinergie strategiche per tutto il comparto.

Si partirà oggi con la Saipem, azienda internazionale diversificata dai servizi per il settore energetico, petrolifero e rinnovabili, ai servizi più diversi per i grandi progetti infrastrutturali, fra cui l’Alta velocità. E sempre con un un focus sull’innovazione tecnologica, che è parte del suo Dna.

Saranno presenti per Saipem, Maurizio Coratella, COO Onshore, Fabio Pallavicini, Responsabile Area West Africa, Luca Lanfranchi, Responsabile Ingegneria e Procurement, Gianluca Cimolato, Project Director LNG Train 7, Domenico Vizzari, Responsabile Supply Chain LNG Train 7, Fabrizio Botta, Responsabile Business Development e Tendering.

Prevista anche la partecipazione di CDP, con Enrico Semprebene, Responsabile International Financing, e SACE, con Stefano Bellucci, Responsabile PMI.

Il ciclo di incontri virtuali proseguirà il 2 luglio pv con Technip Italy e altri Matchmaking webinar in fase di programmazione.