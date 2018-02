Anima, raccolta netta positiva a gennaio

(Teleborsa) – Inizia bene il nuovo anno per il Gruppo ANIMA. Nel mese di gennaio 2018 la raccolta netta è stata positiva per circa 335 milioni di euro; il totale delle masse gestite a fine mese è pari a circa 95,2 miliardi di euro, in aumento di circa il 32% rispetto al dato di fine gennaio 2017.

“Il nuovo anno è iniziato con un dato decisamente positivo, trainato dal segmento retail che ha potuto anche beneficiare dell’allargamento del nostro perimetro distributivo a tutta la rete del Gruppo Banco BPM”, ha commentato Marco Carreri, Amministratore Delegato di

ANIMA Holding e ANIMA Sgr.

Positivo a Piazza Affari il titolo della società che opera nel settore del risparmio gestito: +2,06%.