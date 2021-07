Anima, raccolta netta oltre 1 miliardo da inizio anno

editato in: da

(Teleborsa) – La raccolta netta di risparmio gestito (escluse le deleghe assicurative di Ramo I) del Gruppo Anima nel mese di giugno 2021 è stata positiva per circa 616 milioni di euro, per un totale da inizio anno positivo per oltre 1 miliardo di euro.

A fine maggio le masse gestite complessivamente dal Gruppo si attestano a oltre 197,7 miliardi di euro, in incremento di circa 14 miliardi di euro rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

“Chiudiamo il primo semestre delll’anno con un dato di raccolta superiore a quello registrato per l’intero 2020, con un contributo positivo a partire dal secondo trimestre anche per quanto riguarda la componente retail. Manteniamo un outlook positivo per i prossimi mesi per entrambi i segmenti di business, anche in virtù di una buona visibilità per quanto riguarda l’andamento del segmento istituzionale”, ha commentato Alessandro Melzi d’Eril, Amministratore Delegato di Anima Holding.