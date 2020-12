Anima, raccolta netta novembre negativa

editato in: da

(Teleborsa) – La raccolta netta di risparmio gestito (escluse le deleghe assicurative di Ramo I) del Gruppo Anima, nel mese di novembre, è stata negativa per circa 318 milioni di euro, per un totale da inizio anno positivo per circa 0,1 miliardi di euro.

A fine novembre le masse gestite complessive del Gruppo ammontano a oltre 192 miliardi di euro, in incremento di oltre 4 miliardi di euro rispetto al mese precedente.

“Il mese di novembre registra un andamento negativo per la raccolta della clientela retail, in linea con il mese precedente, a fronte di un dato di raccolta stabile per il segmento istituzionale. Nonostante l’andamento dei mercati e le performance dei prodotti gestiti da Anima che anche per questo 2020 sono in territorio positivo, la clientela retail continua a vedere nell’accumulo di liquidita’ sui conti correnti una protezione rispetto alle forti incertezze sul contesto macroeconomico”, ha commentato Alessandro Melzi d’Eril, Amministratore Delegato di Anima Holding.