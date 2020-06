editato in: da

(Teleborsa) – La raccolta netta di risparmio gestito (escluse le deleghe assicurative di Ramo I) del Gruppo Anima nel mese di maggio è stata positiva per circa 100 milioni di euro, per un totale da inizio anno positivo per circa 700 milioni di euro.

A fine maggio le masse gestite complessive ammontano a oltre 180 miliardi di euro, in calo rispetto ai circa 185 miliardi di euro a fine 2019, ma con un recupero dalla fine del primo trimestre del 2020 di circa 4 miliardi di euro.