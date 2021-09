Anima, raccolta netta ad agosto positiva per 528 milioni di euro

editato in: da

(Teleborsa) – La raccolta netta di risparmio gestito (escluse le deleghe assicurative di Ramo I) del gruppo Anima è stata positiva per 528 milioni di euro ad agosto 2021, per un totale da inizio anno positivo per 2 miliardi di euro. Nei primi otto mesi dell’anno scorso il totale si era fermato a poco più di un miliardo. A fine agosto le masse gestite complessivamente dal gruppo superano i 200,8 miliardi di euro, in incremento di circa 14 miliardi di euro rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

“La raccolta di agosto non ha risentito della abituale stagionalità legata alla riduzione dell’attività commerciale durante la pausa estiva, e segna anzi il secondo miglior risultato mensile di quest’anno“, ha commentato Alessandro Melzi d’Eril, amministratore delegato di Anima Holding.

“Le performance dei nostri prodotti, migliori in molte asset class rispetto a quelle di un mercato comunque già positivo, continuano a supportare quella rotazione dall’enorme ammontare di liquidità giacente sui conti correnti della clientela retail verso soluzioni in grado di conciliare al meglio ritorni interessanti a fronte di un attento controllo del profilo di rischio”, ha aggiunto l’AD.