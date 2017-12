Anima, positiva la raccolta netta di novembre

(Teleborsa) – La raccolta netta nel mese di novembre 2017 di Anima Holding è stata positiva per circa 180 milioni di euro, per un totale da inizio anno positivo per circa 1,1 miliardi di euro.

Il totale delle masse gestite del Gruppo ANIMA a fine novembre 2017 è pari a circa 75,6 miliardi di euro, con un aumento di circa il 6% sul dato di fine novembre 2016.

“Il mese di novembre si è chiuso con un buon dato guidato in particolare dal successo che continuano a riscuotere le soluzioni PIR, sia come fondi comuni che come sottostante a prodotti di natura assicurativa”, ha commentato Marco Carreri, Amministratore Delegato di

ANIMA Holding e ANIMA Sgr.

Poco mosso il titolo a Piazza Affari: -0,35%.