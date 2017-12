Anima, ok soci aumento fino a max 300 milioni per deal Aletti

(Teleborsa) – L’assemblea di Anima Holding ha conferito delega al CdA, in sede straordinaria, di aumentare il capitale anche in una o più tranche fino a un massimo di 300 milioni, mediante emissione di azioni da offrirsi in opzione agli azionisti nell’ambito del finanziamento dell’acquisizione di Aletti Gestielle attualmente detenuta da Banco BPM.

La delega – precisa una nota – è da esercitarsi entro il 30 giugno 2018.

Lo scorso agosto Banco BPM ha raggiunto un accordo per la cessione ad Anima di Aletti Gestielle per 700 milioni aumentabili di altri 400 milioni.

In sede ordinaria, l’assemblea proceduto alla nomina come amministratore, di Antonio Colombi, attualmente presente in Staff al CEO del Gruppo Poste Italiane; in precedenza ha ricoperto il ruolo di responsabile IR di Terna dal 2007 al 2017 e ha maturato esperienza

pluriennale nel settore dell’Asset Management come analista finanziario e gestore di fondi azionari.