Anima, negativa la raccolta netta a marzo

(Teleborsa) – Marzo difficile per Anima Holding. La raccolta netta di risparmio gestito (escluse le deleghe assicurative di ramo I) del Gruppo nel mese di marzo 2019 è stata negativa per circa 151 milioni di euro, per un totale da inizio anno positivo per circa 8 milioni di euro.

Per quanto riguarda le Gestioni individuali di Ramo I assicurativo, la raccolta del mese di marzo è stata negativa per circa 55 milioni di euro, per un totale da inizio anno negativo per circa 95 milioni di euro.

A fine marzo le masse gestite complessive del Gruppo ANIMA ammontano a circa 178 miliardi di euro, grazie anche ad una performance ponderata netta positiva dei fondi comuni da inizio anno del +4%.

“Il primo trimestre fotografa l’andamento a due vie per la raccolta in questo inizio di anno: da un lato un segmento istituzionale positivo e dall’altro un retail ancora negativo a causa di un atteggiamento più cauto da parte di collocatori e clienti dopo un 2018 difficile – ha commentato Marco Carreri, Amministratore Delegato di ANIMA Holding – . Guardando al prosieguo dell’anno siamo fiduciosi di vedere un progressivo miglioramento grazie alla ripresa della fiducia degli investitori retail, visto anche il buon andamento dei mercati, e all’apporto positivo della componente istituzionale. Per questo confermiamo di aspettarci un dato di raccolta positivo per il 2019 fra 1 e 1,2 miliardi di euro“.

Negativo il titolo a Piazza Affari: -0,90%.