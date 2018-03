(Teleborsa) – L’Assemblea degli azionisti di Anima Holding ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017.

Via libera anche alla distribuzione di un dividendo per l’esercizio 2017 pari ad euro 0,19 per azione al lordo delle ritenute di legge, che sarà pagabile dal 21 marzo 2018, con stacco cedola n.4 in data 19 marzo 2018.