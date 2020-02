ANIMA, informativa sull’acquisto di azioni proprie

editato in: da

(Teleborsa) – In relazione al programma di acquisto di azioni proprie autorizzato dall’Assemblea degli azionisti il 21 dicembre 2018 e la cui ripresa è stata comunicata in data 15 novembre 2019, ANIMA Holding rende noto di aver acquistato, dal 27 al 31 gennaio 2020, complessivamente 1.198.466 azioni ordinarie al prezzo medio di 4,4532 euro, per un controvalore pari a 5.337.065,03 euro.

A seguito degli acquisti comunicati fino al 3 febbraio, il gruppo indipendente attivo nell’industria del risparmio gestito ha in portafoglio 18.916.276 azioni proprie pari a circa il 4,98% del capitale sociale.

Intanto, sul listino milanese, spicca il volo ANIMA Holding, che si attesta a 4,476 euro, con un aumento del 2,24%.