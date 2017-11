Anima incrementa l’utile nei nove mesi

(Teleborsa) – Risultati in crescita per Anima nei primi nove mesi del 2017.

La raccolta netta del Gruppo è stata positiva per circa 2,5 miliardi di euro; il totale delle masse gestite a fine settembre ha superato i 76 miliardi di euro (+7% a fronte dei 72,7 miliardi di euro a fine dicembre 2016).

L’utile ante imposte ha raggiunto i 111,5 milioni di euro (in aumento di circa il 5% rispetto ai 105,8 milioni di euro dello stesso periodo dello scorso anno), mentre l’utile netto si è attestato a 78,3 milioni di euro (+24% sui 63,3 milioni di euro dei nove mesi 2016). L’utile netto normalizzato (che non tiene conto di costi o ricavi straordinari e degli ammortamenti di intangibili a vita definita relativi alla c.d. “purchase price allocation”) è stato pari a 90,4 milioni di euro (circa +3% sui 87,8 milioni di euro dello stesso periodo del 2016).

La posizione finanziaria netta al 30 settembre 2017 risulta positiva per 224,1 milioni di euro, (192,9 milioni di euro alla fine dell’esercizio 2016).

“Ci avviamo a chiudere un 2017 per noi ricco di sfide, nel quale siamo stati in grado di rafforzare il nostro ruolo di operatore indipendente leader in Italia proseguendo il nostro percorso di crescita sia organica che tramite acquisizioni. Siamo convinti che il nostro business model di operatore multi-partnership ci offrirà ulteriori opportunità di sviluppo e per questo guardiamo con rinnovato impegno e fiducia al 2018” ha commentato Marco Carreri, Amministratore Delegato di Anima Holding S.p.A..

Positivo il titolo a Piazza Affari: +1,88%.