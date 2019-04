editato in: da

(Teleborsa) – La Consob rende noto che, lo scorso 9 aprile 2019, Wellington Management Group ha acquisito una partecipazione potenziale in Anima del 5,34%, detenuta a titolo di proprietà indiretta, di cui il 5,33% con diritto di voto.

Intanto, a Piazza Affari, apprezzabile rialzo per il principale asset manager indipendente in Italia, in guadagno dell’1,17% sui valori precedenti.