Anima Holding, raccolta netta agosto positiva per 23 milioni

(Teleborsa) – Nel mese di agosto, la raccolta netta di risparmio gestito (escluse le deleghe assicurative di ramo I) del Gruppo Anima è stata positiva per circa 23 milioni di euro, per un totale da inizio anno negativo per circa 359 milioni di euro.

A fine agosto le masse gestite complessive del Gruppo ammontano a oltre 187 miliardi di euro.

“Sebbene caratterizzato tipicamente da un volume di attività ridotto, anche il mese di agosto mostra un dato di raccolta netta positivo che allunga la serie registrata negli ultimi mesi e ci permette di guardare ai prossimi mesi con fiducia e positività”, ha commentato Marco Carreri, Amministratore Delegato di ANIMA Holding.

Il titolo quotato a Piazza Affari mostra un rialzo frazionale dello 0,59% a 3,418 euro, facendo meglio dell’indice di riferimento FTSE IT All Share che sale dello 0,14%. .