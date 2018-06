Anima Holding, raccolta di maggio negativa per 812 milioni

editato in: da

(Teleborsa) – La raccolta netta del Gruppo Anima nel mese di maggio 2018 è stata negativa per circa 812 milioni di euro: il totale delle masse gestite a fine mese è pari a circa 93,2 miliardi di euro, in aumento di circa il 24% rispetto al dato di fine maggio 2017.

Il dato risulta influenzato negativamente dalla scadenza naturale degli accordi stipulati nel 2009 e relativi a investimenti in fondi comuni da parte di un unico soggetto istituzionale per circa 0,9 miliardi di euro. Nel corso del mese di maggio sono stati disinvestiti quasi integralmente tali importi, oltre ad una componente wrap (per circa 0,3 miliardi di euro) sempre legata allo stesso cliente. Il gruppo prevede che nel mese di giugno saranno ultimati i disinvestimenti in oggetto per circa 0,2 miliardi di euro.

Al netto dei disinvestimenti sopra citati, la raccolta del mese di maggio è stata positiva per circa 187 milioni di euro, (quasi totalmente ascrivibile alla componente retail), per un totale da inizio anno positivo per 926 milioni di euro.

“Il mese di maggio segna un dato di raccolta a due facce, con il retail ampiamente positivo nonostante le turbolenze sui mercati registrate soprattutto nella seconda parte del mese, e una componente istituzionale che inevitabilmente risente dell’atteso disinvestimento di circa 1 miliardo di euro legato a investimenti di un istituzionale”, ha commentato Marco Carreri, Amministratore Delegato di Anima Holding e Anima Sgr.