(Teleborsa) – L’assemblea di Anima Holding ha deliberato per la parte ordinaria l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie secondo i termini di legge e la nomina di un Amministratore.

In particolare, per quanto riguarda l’Amministratore è stata approvata la proposta di confermare Vladimiro Ceci, già nominato per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione, con la qualifica di amministratore non indipendente.