Anief: questa sera si attende il Decreto per i posti vacanti della scuola

(Teleborsa) – Si attende la sera per veder pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il tanto atteso decreto contenente il regolamento del concorso che vede vacanti oltre 2 mila posti, integrabili fino a 2.400, come Direttore dei servizi generali e amministrativi

La procedura selettiva, oltre che indispensabile, è da attuare con estrema velocità, considerando gli attuali 2.178 posti vacanti che continuano ad andare a reggenza.

A ribadirlo è l’Anief, Associazione di Sindacato, che inoltre conferma la volontà di ricorrere per tutti gli assistenti amministrativi “facenti funzione” che hanno prestato il servizio su ruolo superiore dal 1999, quindi non solo a partire dal 2010. Al contempo Radamante si prepara a fare accedere i “facente funzione” senza laurea alla riserva dei posti pari al 20%, in vista del loro impegno attuato negli anni di servizio e in cui hanno dimostrato di poter gestire gli istituti in modo efficace ed autonomo.

Infine, Anief ricorda che per legge dovrebbe essere garantita la possibilità di accedere alle aliquote riservate direttamente per chi è in possesso del titolo superiore e dopo 5 anni di servizio per chi non lo detiene.