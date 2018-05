Anief conquista la RSU

editato in: da

(Teleborsa) – Appartiene all’Anief la vittoria morale delle ultime elezioni per il rinnovo delle Rsu nelle scuole pubbliche italiane, svolte due settimane fa: il giovane sindacato infatti, dopo essersi presentato con il doppio delle deleghe rispetto all’ultima tornata elettorale, ha fatto registrare lo stesso andamento anche per i consensi ottenuti attraverso l’urna scolastica.

“L’Anief – di chiara il presidente nazionale Marcello Pacifico – rispetto alle elezioni di tre anni fa raddoppia il numero dei voti, 26 mila in più, e raggiunge una percentuale di consensi del 6,44%”.

Il sindacato della scuola ha fatto registrare il più alto numero di nuove preferenze tra gli iscritti e gli elettori: nel superare la soglia del 5%, derivante anche dalle tante deleghe incrementate nell’ultimo triennio, entra ora a pieno titolo nei tavoli istituzionali nazionali e territoriali, dove combatterà per introdurre finalmente il diritto dentro le aule scolastiche e ministeriali. Quello riscontrato dall’organizzazione sindacale è un risultato storico se si pensa che la sua nascita risale ad appena dieci anni fa.

Il presidente Pacifico, si congratula con le tante Rsu elette, a fronte di 7.500 candidati: “È grazie a loro che abbiamo raggiunto questo traguardo. Ma è solo l’inizio, perché adesso cominceremo a rimboccarci le maniche per cambiare i contratti, sia quelli d’istituto che quelli nazionali di categoria. Nel contempo, invitiamo il personale docente e Ata a presentare la candidatura per diventare Rsa nel proprio istituto”.

“Tanto avevamo promesso e di più faremo in questi tre anni – conclude il sindacalista autonomo – a partire dal rinnovamento della rappresentanza territoriale che si allargherà a quanti vorranno rappresentare Anief nell’istituto scolastico di appartenenza. Nei prossimi giorni sarà attivata per gli iscritti la piattaforma telematica per presentare la propria candidatura in qualità di Rsa”.