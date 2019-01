Anief: al via “operazione verità” in 8 mila istituti

editato in: da

(Teleborsa) – Con l’inizio del 2019 Anief avvia “l’operazione verità” in 8 mila istituti. Il piano strategico del sindacato vuole partire in loco, dai luoghi di lavoro, organizzando assemblee sindacali in ogni comune che abbiamo lo scopo di ascoltare i problemi che si presentano negli istituti e giungere a soluzioni condivise che migliorino il settore della scuola

“Vogliamo sapere in ognuna delle 8 mila scuole se sono rispettati i criteri di formazione delle classi e accertare quali siano i posti vacanti in organico, se sono stati assegnati tutti i posti di sostegno richiesti dai dirigenti scolastici o segnalati dalle équipes mediche, se tutti i precari ricevono lo stesso trattamento economico del personale di ruolo, se i supplenti brevi prendono l’assegno relativo al salario accessorio, se il personale di ruolo ha ottenuto il risarcimento per l’abuso dei contratti a termine e se i neo-immessi in ruolo sono stati discriminati sulla progressione di carriera”. Questo il commento di Marcello Pacifico, presidente dell’Anief. All’opera per ricercare collaboratori e legali, l’associazione sta reclutando su vari livelli, i soggetti che metteranno in pratica concretamente questo progetto.

Sempre Pacifico spiega: “Vogliamo fare una grande inchiesta che partirà dalla storia delle persone, dei lavoratori, dei professionisti dell’educazione. Ricominciamo a fare sindacato, lasciando tanto spazio dopo l’informazione all’ascolto e alla consultazione. Ci siamo distinti per aver aperto la grande stagione dei ricorsi nel mondo della scuola, oggi i legali degli altri sindacati fanno gli stessi nostri contenziosi citando in giudizio i propri sindacati firmatari delle norme contestate. Con la rappresentatività cercheremo di far ascoltare le nostre ragioni ai tavoli”.