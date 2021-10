ANIA all’Antitrust: “Accogliamo con grande favore via libera a progetto antifrode”

(Teleborsa) – L’ANIA commenta la decisione dell’Antitrust di dare il via libera al progetto antifrode, proposto quale soluzione per chiudere un procedimento a suo tempo avviato dall’AGCM nei confronti dell’associazione rappresentativa del settore assicurativo, che prevede tra l’altro, la realizzazione di banche dati per tutti i rami assicurativi non auto e lo sviluppo di algoritmi comuni per determinare indicatori del rischio di frode.

“Accogliamo con grande favore il via libera dell’Antitrust al nostro progetto antifrode – sottolinea ANIA – che sarà in grado di supportare attivamente le Compagnie assicurative, l’Autorità di vigilanza, gli Organi giudiziari e le Forze dell’ordine nella loro attività di prevenzione e contrasto del fenomeno delle frodi, con benefici in termini di efficienza e di riduzione dei costi sull’intero sistema, soprattutto per gli assicurati”.

“Siamo lieti che, nell’ambito del procedimento, l’AGCM abbia valutato positivamente i nostri impegni che hanno ricevuto anche il parere positivo dell’IVASS. Per l’avvio operativo del progetto, siamo in attesa della valutazione del Garante della Privacy che auspichiamo positiva e in tempi brevi”.

(Foto: by rawpixel on Unsplash)