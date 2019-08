Angelini, annunciata acquisizione prodotti Sanofi

editato in: da

(Teleborsa) – Angelini Pharma, azienda farmaceutica italiana fondata nel 1919, ha annunciato l’acquisizione di due prodotti consumer healthcare di Sanofi in Germania e in Austria per un totale di 47 milioni di euro.

I prodotti acquisiti includono BoxaGrippal, farmaco OTC efficace nel trattamento dei sintomi più comuni di raffreddore e influenza, e Heumann, un noto e affermato gruppo di tè ed infusi a base di erbe medicinali, venduti solo in farmacia, per il trattamento di diverse condizioni.

BoxaGrippal è stato lanciato da Boehringer Ingelheim nel 2013 ed è oggi ai primi posti nella sua categoria di mercato. BoxaGrippal vanta un forte patrimonio di più di 60 anni di esperienza nell’ambito di preparazioni medicinali erbali.

BoxaGrippal e le Tisane Heumann si aggiungono al marchio principale Tantum, già commercializzato con successo e da diversi anni nei due paesi sopra citati.