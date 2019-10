Andrea Diamanti nominato vice AD Unicredit Russia

editato in: da

(Teleborsa) – La candidatura di Andrea Diamanti a vice amministratore delegato è stata approvata dal Consiglio di Sorveglianza di UniCredit Russia. Per rendere ufficiale la carica si attende l’avallo di Bank of Russia.

Diamanti, che attualmente siede sulla poltrona di responsabile di CEE Corporate e InvestmentBanking e Private Banking di UniCredit, prenderebbe il posto di Graziano Cameli, il quale diventerà Responsabile di CEE Business Development.

In sostituzione di Andrea Diamanti, infine, vi sarà Fabio Fornaroli, attualmente responsabile di CIB Multinational Clients di UniCredit Bank Austria, che sarà nominato responsabile di CEE Corporate and InvestmentBanking and Private Banking di UniCredit.

Al momento il titolo Unicredit viaggia a Piazza Affari con un negativo dello 0,68%.