Andamento positivo per il settore servizi per la finanza (+0,86%), slancio per Conafi

(Teleborsa) – Il Comparto dei servizi finanziari in Italia continua la seduta in territorio positivo seguendo la scia rialzista disegnata dall’EURO STOXX Financial Services.

Il FTSE Italia Financial Services ha aperto a 83.094,31 in guadagno dello 0,86%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto il comparto servizi per la finanza europeo prosegue in tono positivo a 443,5, dopo aver avviato la seduta a 440,21.

Tra i titoli del FTSE MIB, bene Exor, con un rialzo dell’1,81%.

Tra le azioni del Ftse SmallCap, prepotente rialzo per Conafi, che mostra una salita bruciante del 5,73% sui valori precedenti.

Effervescente Lventure Group, con un progresso del 2,05%.