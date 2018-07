Andamento positivo per il settore servizi per la finanza (+0,86%), corre Mittel

editato in: da

(Teleborsa) – Andamento positivo per il comparto dei servizi finanziari in Italia, nonostante l’intonazione cauta evidenziata dall’EURO STOXX Financial Services.

Il FTSE Italia Financial Services ha aperto a 85.416,19 con una performance positiva dello 0,86%. il Comparto servizi per la finanza europeo prosegue all’insegna della cautela scambiando a 459,09, dopo aver avviato la seduta a 458,82.

Tra le azioni italiane a grande capitalizzazione dell’indice servizi finanziari, avanza Exor, che guadagna bene, con una variazione dell’1,08%.

Guadagno moderato per Azimut, che avanza dello 0,77%.

Tra i titoli a media capitalizzazione del comparto servizi finanziari, vigoroso rialzo per Banca Ifis, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,91%.

Andamento positivo per Banca Farmafactoring, che avanza di un discreto +1,74%.

Ben comprata Tamburi, che segna un forte rialzo dell’1,35%.

Tra le azioni del Ftse SmallCap, grande giornata per Mittel, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,79%.

Mutuionline avanza dell’1,41%.

Piccoli passi in avanti per Tecnoinvestimenti, che segna un incremento marginale dello 0,90%.