Andamento positivo per ENAV dopo approvazione bilancio 2020

(Teleborsa) – Si muove al rialzo la società che gestisce il traffico aereo civile in Italia, che si attesta a 4,04, con un aumento dell’1,30%, in controtendenza rispetto a una giornata contraddistinta da ribassi in Europa e USA.

Il mercato ha reagito positivamente all’approvazione del progetto di Bilancio 2020 da parte del CdA, che ha limitato gli effetti economici negativi in un anno particolarmente difficile per l’intero settore. ENAV ha chiuso il 2020 con un utile netto consolidato di 54 milioni di euro, in diminuzione del 54,4% rispetto 2019, grazie anche a un attento controllo dei costi.

Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 4,084 e successiva a 4,206. Supporto a 3,962.