Andamento negativo per il settore beni personali a Milano (-1,47%), netto calo registrato da Titanmet

editato in: da

(Teleborsa) – L’Indice dei beni personali italiano termina la seduta all’insegna delle vendite, mentre è poco sotto la parità l’EURO STOXX Personal & Household Goods.

Il comparto degli articoli casalinghi in Italia ha chiuso a 76.004,45, in calo dell’1,47% rispetto alla chiusura precedente. Intanto il comparto beni personali e casalinghi europeo termina la seduta poco mosso a 835,82, dopo aver avviato la seduta a 841,42.

Nel listino principale, composto ribasso per Luxottica, in flessione dell’1,41% sui valori precedenti.

Tra i titoli a media capitalizzazione dell’indice beni per la casa, aggressivo ribasso per Technogym, che flette in maniera scomposta, archiviando la sessione con una perdita del 4,38%.

Ribasso scomposto per OVS, che archivia la sessione con una perdita secca del 4,20% sui valori precedenti.

Aggressivo avvitamento per De’ Longhi, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 3,27% sui valori precedenti.

Tra le small-cap di Milano, chiusura in profondo rosso per Titanmet, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 5,50%.

In forte ribasso Piquadro, che chiude la seduta con un disastroso -2,78%.

Chiusura negativa per Bialetti Industrie, con un ribasso dell’1,13%.