Andamento negativo per il comparto tecnologico a Milano (-1,03%), scambi al ribasso per Tiscali

(Teleborsa) – L’Indice delle società High Tech italiane prosegue la seduta all’insegna delle vendite, mentre è poco sotto la parità l’EURO STOXX Technology.

Il FTSE Italia Technology ha aperto a 65.179,33, in calo dell’1,03% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l’indice tecnologico dell’Area Euro continua a viaggiare poco mosso a 530,69, dopo aver avviato la seduta a 534,18.

Tra le azioni più importanti dell’indice tecnologia di Milano, si muove verso il basso STMicroelectronics, con una flessione dell’1,27%.

Tra le small-cap di Milano, aggressivo ribasso per Tiscali, che passa di mano in perdita del 2,21%.

Si concentrano le vendite su Eurotech, che soffre un calo dell’1,22%.

Giornata fiacca per Be Think, Solve, Execute, che segna un calo dello 0,57%.