Andamento cauto per il comparto media dell’Italia (+0,05%), scambi in positivo per Rai Way

(Teleborsa) – Consolida sui livelli della vigilia il settore Entertainment & Media, mentre l’EURO STOXX Media registra un buon rialzo.

Il FTSE Italia Media ha aperto a quota 10.697,42, con una variazione pari a +0,05% rispetto alla chiusura precedente, mentre l’indice del settore Media europeo chiude a 233,45, dopo aver avviato gli scambi a 231,38.

Tra i titoli a media capitalizzazione del comparto media, apprezzabile rialzo per Rai Way, in guadagno dell’1,22% sui valori precedenti.

Tra le azioni del Ftse SmallCap, punta con decisione al rialzo la performance di Gruppo Edit l’Espresso, con una variazione percentuale dell’1,10%.

Composto rialzo per il Sole 24 Ore, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,81%.

Controllato progresso per Mediacontech, che chiude in salita dello 0,73%.