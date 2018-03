editato in: da

Calo per il cross-rate Euro contro Dollaro che segue la scia dell’andamento in frazionale diminuzione dell’Euro contro la divisa nipponica.

Il cambio Euro/Dollaro USA scivola a quota 1,0874 di 0,0088 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento fiacco per l’Euro/Yen che si mostra in leggero calo sulla chiusura precedente a quota 132,137, dopo che in principio era 132,722.

