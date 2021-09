ANDAF, per la prima volta i professionisti della finanza saranno certificati a livello europeo

editato in: da

(Teleborsa) – Il 43esimo Congresso nazionale di ANDAF, l’Associazione nazionale dei Direttori Amministrativi e Finanziari, in corso oggi a Genova, ha aperto i lavori con l’annuncio di una significativa novità: il rilascio di attestazioni di qualità per gli associati ANDAF e di certificazioni del profilo professionale (ai sensi della Prassi UNI/PDR 104:2021) anche per le organizzazioni.

“Il riconoscimento da parte del MISE ad ANDAF di poter rilasciare l’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai nostri soci alle loro imprese e agli stakeholder rappresenta un importante traguardo per l’associazione”, ha commentato il Presidente di ANDAF e CFO di Terna, Agostino Scornajenchi. “Con 1.650 iscritti, ANDAF darà, per la prima volta, una garanzia di qualità e potrà certificare professionisti e organizzazioni, con validità a livello comunitario e internazionale. E in futuro, assicureremo anche i necessari aggiornamenti professionali, fornendo strumenti utili al lavoro di tutti i giorni. Il ruolo del CFO è profondamente cambiato, siamo di fronte a un nuovo paradigma: occorre assunzione di responsabilità, unita a una visione a 360 gradi, per guardare non solo all’interno dell’azienda, ma essere anche interpreti di ciò che avviene al di fuori, in modo da poter analizzare i rapidi cambiamenti di scenari e gestirne i rischi per fornire un indirizzo alle proprie aziende – ha concluso Scornajenchi –. Gli scenari sono mutevoli, la pandemia ce l’ha insegnato, e le crisi si succedono sempre con maggiore frequenza. È importante per gli amministratori delegati e per il top management in azienda avere di fianco uno sparring partner in grado di orientarsi rapidamente”.

I lavori congressuali di UN PONTE TRA PASSATO E FUTURO. CFO: next generation “sostenibile”, che si terranno fino a domani, 18 settembre, presso i Magazzini del Cotone a Genova, vedono la partecipazione delle principali autorità locali, di esponenti del governo nazionale e del mondo accademico e scientifico, insieme a top manager di primarie aziende, con interventi sui temi del lavoro, dell’energia, della sostenibilità, dell’innovazione e sul ruolo cruciale delle istituzioni nella gestione di eventi complessi.

Al centro del dibattito, le sfide che i CFO italiani si troveranno ad affrontare nel post pandemia, per costruire un ponte sul futuro: dalla gestione delle ingenti risorse che saranno messe a disposizione con il Recovery Plan all’adozione di nuovi strumenti per misurare i benefici apportati dalla sostenibilità.