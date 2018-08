Ancora terremoto in Molise: 2 nuove violenti scosse nella zona di Campobasso avvertite in buona parte del Centro Italia

editato in: da

(Teleborsa) – La prima nuova violenta scossa di magnitudo 5,2 ha colpito alle 20,19 l’Abruzzo con epicentro a Montecilfone, in provincia di Campobasso, con una profondità di 9 Km. Lo stesso della scossa del 14 agosto. Alle 22,22 una violenta replica di 4.5 gradi scala Richter. La prima scossa di stasera 16 agosto è stata più violenta di quella di 48 ore fa. Il terremoto è stato avvertito pressoché in tutto il Molise, in Campania fino a Napoli e anche a Roma. Praticamente in buona parte del centro Italia.

Gli abitanti delle zone interessate si sono tutti riversati in strada dove molto probabilmente trascorreranno tutta la notte. Si registrano finora limitati danni agli edifici ma, per il momento, non si hanno notizie di feriti. Solo molta paura che ha provocato numerosi malori, soprattutto tra gli anziani. Secondo una prima valutazione del Presidente dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), Carlo Doglioni, si tratta di un proseguimento del “fenomeno” che si è generato due giorni fa.