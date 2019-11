Ancora maltempo al Nord: tornano le piogge

editato in: da

(Teleborsa) – Nord Italia ancora nella morsa del maltempo. Nuova perturbazione in arrivo sul Settentrione e, localmente, anche sulle regioni centrali tirreniche con piogge e fenomeni di forte intensità.

Il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa ha fatto scattare l’allerta rossa su Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, con particolare attenzione ai livelli del Po. Allerta gialla in Piemonte: sorvegliati speciali l’Alessandrino e le zone appenniniche al confine con la Liguria, già danneggiate dal ciclone dei giorni scorsi e dalle piogge del 21 e 22 ottobre. Secondo le previsioni, tuttavia, la perturbazione dovrebbe essere rapida.



Nel frattempo, l’ondata di maltempo che imperversa ormai da giorni sull’Italia, provocando disagi e danni, ha anche messo ancor più in evidenza la fragilità del nostro territorio rimettendo al centro del dibattito la sicurezza delle infrastrutture e dei trasporti che “per troppo tempo è stata trascurata”, come ha sottolineato nelle scorse ore la Ministra per le Infrastrutture Paola De Micheli.