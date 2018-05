editato in: da

(Teleborsa) – Altra giornata positiva per Amplifon, che incrementa i guadagni messi a segno la vigilia sull’onda dell’ottimismo per la trimestrale in crescita.

Oggi Kepler Cheuvreux ha migliorato a 13,8 euro il target price della società che opera nel settore delle soluzioni per l’udito.

Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 16,25 e successiva a 16,56. Supporto a 15,94.