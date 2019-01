Anci, accolte le richieste dei comuni su Imu e Tasi

editato in: da

(Teleborsa) – Torna a 300 milioni il fondo Imu Tasi che nella manovra di Bilancio era stato ridotto a 190 milioni e le nuove risorse ripristinate troveranno spazio nel decreto Semplificazioni nelle prossime ore, per venire incontro alle richieste avanzate dai Comuni e dall’Anci.

A comunicarlo direttamente il vice ministro per l’Economia, Laura Castelli che ha lavorato al dossier.

Alla notizia, arriva il commento entusiasta del presidente dell’Anci Antonio Decaro:”Ai 1.800 Comuni che l’aspettavano torna la quota di 300milioni di fondo Imu-Tasi alla quale avevano pieno diritto. A nome di tutti i sindaci ringrazio la viceministra Laura Castelli per l’impegno profuso. Si tratta di fondi vitali per i Comuni che, per via di un antico errore di calcolo, rischiavano di non poter chiudere i bilanci perché mancavano risorse che spettavano loro. Su questo e altri punti l’Anci ha condotto una battaglia a tratti aspra con il governo. Ne valeva la pena”.